ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأكد ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الإعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.



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