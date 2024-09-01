أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنّ الرّئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تناولا خلال اتصال هاتفي، "آخر المستجدّات في فلسطين، وعددًا من الملفّات الإقليميّة والدّوليّة".
وشدّد أردوغان على "أهميّة زيادة الضّغوط الدّوليّة على إسرائيل، بسبب الجرائم الّتي ترتكبها في الأراضي الفلسطينيّة، وخاصّةً في قطاع غزة"، مؤكّدًا "ضرورة وقف الهجمات الإسرائيليّة وانتهاكات تل أبيب لحقوق الإنسان، والتّوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النّار، وأهميّة التّحرّك المشترك للدّول الإسلاميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان تحدث مع بن سلمان: لضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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