أردوغان تحدث مع بن سلمان: لضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار

أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنّ الرّئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ وولي العهد السّعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، تناولا خلال اتصال هاتفي، "آخر المستجدّات في فلسطين، وعددًا من الملفّات الإقليميّة والدّوليّة".

وشدّد أردوغان على "أهميّة زيادة الضّغوط الدّوليّة على إسرائيل، بسبب الجرائم الّتي ترتكبها في الأراضي الفلسطينيّة، وخاصّةً في قطاع غزة"، مؤكّدًا "ضرورة وقف الهجمات الإسرائيليّة وانتهاكات تل أبيب لحقوق الإنسان، والتّوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النّار، وأهميّة التّحرّك المشترك للدّول الإسلاميّة".