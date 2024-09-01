4 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم البريج

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة، ومخيم البريج.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي مفتاح وبلبل في محيط منتزه البلدية غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفلة وفلسطيني وإصابة 6 آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

واستشهد مواطن جراء قصف مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40691 مواطنا، وإصابة 94060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

10 شهداء فلسطينيين بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت على الجنوب والوسط، ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة صفد التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين على وإصابة آخرين.

وأوضحت طواقم الدفاع المدني أنه تم إخلاء المدرسة من المازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى، في ظل استمرار عملية انتشال جثامين الشهداء والمصابين إثر القصف الأول لها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و738 فلسطينيا، وإصابة 94 ألفا و154 فلسطينيا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

قطر تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، والذي أدى إلى استشهاد وجرح واعتقال العشرات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية - "إن ما يجري يعتبر امتدادا لجرائم الاحتلال الشنيعة والمروعة المستمرة على قطاع غزة، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية".

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي الإنساني وحملها على احترام المواثيق الدولية.

وجددت الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

جوتيريش يدعو إلى إنهاء "كابوس الحرب في غزة" والإفراج غير المشروط عن الرهائن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إنهاء ما وصفه بـ"كابوس الحرب في غزة"، وإلى الإفراج غير المشروط عمن تحتجزهم حركة حماس، وذلك تعليقًا على الإعلان صباح الأحد عن العثور على جثث ستة من المحتجزين الذين كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.

و كتب جوتيريش - في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"- "لن أنسى أبدًا لقائي في أكتوبر الماضي بوالدي هيرش جولدبرج-بولين وعائلات الرهائن الآخرين. إن الأخبار المأساوية الواردة اليوم هي تذكير مؤلم بالحاجة إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وإنهاء كابوس الحرب في غزة".

وهيرش جولدبرج-بولين مواطن أمريكي إسرائيلي محتجز لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر، وهو أحد المحتجزين الستة الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثثهم في أحد أنفاق رفح جنوبي غزة، وأكد أنهم قُتلوا على أيدي عناصر حماس قبل وقت قصير وصول القوات إليهم، فيما تحمل حماس الاحتلال مسؤولية مقتلهم وتقول إنهم قتلوا في قصف إسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب في وقت سابق اليوم عن حزنه وغضبه وإدانته لمقتل هيرش قائلًا إنه "عمل بلا كلل من أجل إحضار هيرش سالمًا".