شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بحماة الوطن: داعمون لجهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

استضاف حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الصالون الثقافى الذى يقيمه الحزب بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر على هامش معرض العاصمة الأول للكتاب الذى ينظمه الحزب.

استهلت اللقاء الدكتورة رانيا أبو الخير أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بالحزب بالترحيب بالسفيرة مشيرة خطاب وأعضاء المجلس عبد الجواد أحمد ودينا خليل وقيادات حزب حماة الوطن الذين كان لهم دور بارز فى إقامة هذه الفعالية.

وقالت أن هذه الندوة تأتى فى إطار اهتمام الحزب بنشر قيم حقوق الإنسان، من خلال كافة البرامج والأنشطة المجتمعية التى يقوم بها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأكدت أن مصر خلال هذا العقد قطعت خطوات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان ومن أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء عدد من الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن عقدت عدة فعاليات لرفع كفاءة وقدرات أعضاء الحزب فى هذا الملف من أجل أن يكون ممثلو الحزب داعمين لجهود الدولة فى ملف حقوق الإنسان.

ومن جانبها أعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن شكرها العميق لحزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب ودورة واهتمامه، بقضايا حقوق الإنسان من خلال اللجنة المركزية لحقوق الإنسان بالحزب وان إقامة هذه الفعالية دليل باهتمام الحزب فى نشر الثقافة بصفة عامة وثقافة حقوق الإنسان بصفة خاصة واقدم لهم كل التحية والتقدير.

وأكدت مشيرة خطاب أن احترام حقوق الإنسان وتطبيقها يعكس مدى تقدم المجتمع ورقية. فعلينا جميعا أن نحرص على هذه الحقوق وأن ندعو إلى تطبيقها حيث أن حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث، فهى ملك للناس لأنهم بشر، لذا؛ فهى متأصلة فى كل فرد. ويتمتع بها جميع الناس بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو الرأى أو الأصل. كما لا يمكن انتزاعها، لأنها حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف.

وأضافت أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية حقوق الإنسان لما تتمع به من حقوق مواطنيها دون تمييز وهذاما يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى كل مناسباته ومصر تملك دستورا أعلى من قيم حقوق الإنسان، والدستور المصرى به أكثر من ٤٠ ماده تتكلم على الحقوق وفى النهاية مصر من اوائل الدول شاركت وصاغت الاعلان العالمى لحقوق الإنسان.