بوتين: الغرب أطلق حملة ترهيب صارخة ضد الصحفيين الروس

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة أونودور المنغولية إن كل الدول الغربية تقريبا شنت مضايقات صريحة ضد الصحفيين الروس لتجنب الحقيقة والوقائع الصادمة.

وقال بوتين:" إن كل ما تفعله وسائل إعلامنا العاملة في بلدان أخرى هو نقل وشرح وجهة نظر روسيا بشأن القضايا الملحة الحالية والعمليات العالمية، وفي أثناء قيامهم بذلك، يتصرفون بطريقة محترمة ويلتزمون بقواعد الأخلاق والقيم وكذلك التشريعات الوطنية لكل بلد على حدة".. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

الغرب يريد اخفاء الحقيقة عن العالم

وأضاف الرئيس الروسي:"أن الغرب الذي يدعي أنه نموذج للحرية اختار أن يخفي الحقائق الصادمة والحقيقة الكاملة من خلال إطلاق حملة ترهيب صارخة ضد الصحفيين الروس ووصفهم دون تمييز بأنهم "دعاة الكرملين".

وفي سياق آخر أكد بوتين في تصريحه الصحفي أن اللجنة الأولمبية الدولية تنتهك بشكل صارخ المثل الأولمبية، لكن روسيا ستواصل السير على طريق إضفاء الطابع الديمقراطي على الرياضة وإزالة القيود المبالغ فيها، لأن القادة الحاليين للجنة الأولمبية الدولية، الذين يتصرفون بناء على أوامر من الغرب الجماعي وفي مقدمته الولايات المتحدة وينتهكون المثل الأولمبية التي ينبغي لهم أن يدافعوا عنها، وبدلاً من تعزيز حقوق الرياضيين، وسلامة الحركة الأولمبية وعالميتها، فإنهم يتمسكون بمكانتهم الاجتماعية وسلطتهم ورخائهم الشخصي".