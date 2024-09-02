بوتين: السبب الرئيسي في مأساة أوكرانيا هو سياسة الغرب المناهضة لروسيا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن "الهدف من الاستفزاز الذي نفذته أوكرانيا في كورسك هو وقف هجومنا في دونباس لكن ذلك لم ينجح"، مؤكدا انه "لا يمكننا السماح بتشكيل تنظيمات بجوار روسيا تحاول زعزعة استقرار وضعنا".
ورأى بوتين أن "السبب الرئيسي في مأساة أوكرانيا هو سياسة الغرب المناهضة لروسيا".
وفي وقت سابق، أكد بوتين لصحيفة "أونودور" المنغولية عشية زيارته للبلاد، بحسب نص نشره موقع الكرملين انه "من أجل إخفاء الحقائق المزعجة والمعلومات الصادقة، مارس الغرب، الذي يعتبر نفسه معيار الحرية، اضطهاداً مفتوحاً ضد المراسلين الروس".
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