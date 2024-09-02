حبيب زار سلام لمتابعة موضوع الكفالات المصرفية المتوجبة على شركات التأمين

أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان ​أنطوان حبيب​، بعد زيارته برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ووفد من المصرف، وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، لمتابعة موضوع الكفالات المصرفيّة المتوجّبة على شركات التّأمين، إلى "أنّنا شكرنا لسلام مصادقته على بروتوكول التّعاون الموقّع بين مصرف الإسكان ونقابة وسطاء التّأمين، كما تمنّينا عليه الطّلب من شركات التّأمين تطبيق المرسوم الرّقم 9812 الصّادر بتاريخ 4 أيّار 1968، المتعلّق بقانون تنظيم عمل هيئات الضمان، والمعدٌَل بتاريخ 8 أيلول 1999، والّذي ينصّ على إلزاميّة شركات التّأمين إيداع قيمة الكفالات المصرفيّة المفروضة عليهم من قِبَل وزارة الاقتصاد في مصرف الإسكان".

وأوضح أنّ "من شأن هذه الكفالة المصرفيّة أن تساعد مصرف الإسكان في تعزيز إيراداته لتمويل القروض الّتي يقدّمها لذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، في ظلّ هذه الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها مجتمعنا اللّبناني، جرّاء الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، بما يوفّر لهم شراء مسكن أو ترميم منزلهم وتوسيعه وتحسينه؛ الأمر الّذي يساهم في تأمين حياة لائقة لهذه الشّريحة من اللّبنانيّين".