الخازن أبرق إلى أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين مُعزّياً بوفاة والدته

أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين مُعزّياً بوفاة والدته السيدة آدا موتّي بارولين، ومُعرباً عن مشاعر الحزن والمواساة، ومُتقدّماً من الكاردينال بارولين ومن أسرته بخالص المشاعر القلبية.

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