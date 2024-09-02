وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40,786

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين أن حصيلة الحرب على قطاع غزة بلغت 40786 قتيلا على الأقل. واكدت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية "48 شهيدا و70 إصابة" وصلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94244 منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول.

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