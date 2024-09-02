وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تدفع المنطقة إلى شفا أزمة خطيرة عبر إصرارها على الإبادة بغزة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى شفا أزمة خطيرة عبر إصرارها على الإبادة بغزة وآلة القتل بالضفة الغربية"، مشيرا الى انه "إذا فشل حلفاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الغربيون في وقف استفزازاته الإجرامية فسيتحملون مسؤولية العواقب".

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