الصحة اللبنانية: إصابة مواطن بحالة اختناق بسبب القاء العدوّ الإسرائيلي قذائف فوسفورية على الخيام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "القصف المدفعي "الإسرائيلي" المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت علاجه في قسم الطوارئ في مستشفى مرجعيون الحكومي".

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40 ألفا و786 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40 ألفا و786، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94 ألفا و224 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في حق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا، و70 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم فتاة، وسيدة اعتقلها الاحتلال رهينة، إضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الاثنين أن الاحتلال استدعى مجموعة من الفتيات من محافظة الخليل، منهن طالبات، وأسيرات سابقات، موضحا أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة، ارتفعت إلى نحو 130 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين منذ 6 أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات.