وزير خارجية بولندا: اعتراض الصواريخ الروسية واجب وطني ونوع من الدفاع عن النفس

ياسر رشاد - القاهرة - دافع وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، عن اقتراح اعتراض الصواريخ الروسية فوق المجال الجوي الأوكراني، قبل دخولها أجواء الدول المجاورة .. وهو الاقتراح الذي لاقى رفضا من قبل حلف شمال الأطلسي الناتو .

وقال سيكورسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الإثنين "إن بولندا والدول الأخرى المجاورة لأوكرانيا لديها واجب وطني لاعتراض الصواريخ الروسية قبل دخولها مجالها الجوي" مشددا على أن حماية الأجواء الوطنية يعد واجبا دستوريا، وكل دولة ملزمة بضمان سلامة مواطنيها.

وتابع قائلا "إن اعتراض الصواريخ وهي في طريقها إلى دخول مجالنا الجوي، يعد نوعا من الدفاع المشروع عن النفس؛ لأنه بمجرد عبورها إلى الأجواء، فإن الحطام سيشكل تهديدا لمواطنينا وممتلكاتنا".

كان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، قد رفض فكرة قيام بولندا باعتراض صواريخ روسية فوق المجال الجوي الأوكراني، وذلك لتجنب تورط الحلف في الصراع الروسي الأوكراني.