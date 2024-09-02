"إسرائيل اليوم" عن غالانت: لن أستقيل وإذا كان نتانياهو يريد ذلك فليقلني بنفسه

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" لأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت استدعى أعضاء حزبه في الكنيست إلى مكتبه لشرح مواقفه، وأبلغهم أنه لا ينوي الاستقالة.

وأوضحت أن غالانت أكد أنه لن يستقيل، لافتاً إلى أنه "إذا كان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو يريد ذلك، فليقلني بنفسه".