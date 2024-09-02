توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة (AUST) ومونتي موبايل لتشجيع الابتكار والتطوير المهني

وقعت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) ومونتي موبايل مذكرة تفاهم (MOU). توفر هذه الشراكة الإستراتيجية فوائد عديدة لكلا الجانبين.
وبالنسبة لجامعة AUST، تخلق هذه الاتفاقية فرصًا قيمة للتدريب والتوظيف لطلابها وتزود أعضاء هيئة التدريس بآفاق بحث وتطوير معززة. بالنسبة لشركة Monty Mobile، فهي تسمح لموظفيها بالمشاركة في فعاليات جامعة AUST وإمكانية قيام الموظفين بإلقاء محاضرات في جامعة AUST.
وتهدف هذه الاتفاقية ذات المنفعة المتبادلة إلى تعزيز علاقة أوثق بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، وتشجيع الابتكار والتطوير المهني في قطاعي التكنولوجيا اللبناني والإقليمي.
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