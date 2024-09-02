استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية . واستقبل بري وفدا من "تجمع العلماء المسلمين"، وعرض معه للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. على صعيد آخر، أبرق بري الى نظيره مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، مهنئا بانتخابه رئيسا لولاية تشريعية جديدة. كما ابرق مهنئا لرئيس الحكومة الانتقالية في بنغلادش محمد يونس لمناسبة توليه مهامه كرئيس المستشارين للحكومة الانتقالية في بنغلادش.

كانت هذه تفاصيل خبر بري تابع مع زواره المستجدات وهنأ نظيره السوري ورئيس مستشاري الحكومة الإنتقالية في بنغلادش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.