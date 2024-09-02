الوطني الحر: التيار غير معني بأيّ هجوم شخصي على النواب المستقيلين أو المفصولين ومن بينهم كنعان

أكد التيار الوطني الحر في بيان، انه غير معني بأيّ هجوم شخصي على النواب المستقيلين أو المفصولين ومن بينهم النائب ابراهيم كنعان بما في ذلك ما تم نشره عن حوالات مالية، وسبق لرئيس "التيار" شخصياً أن شدّد علناً على ذلك وأعطى توجيهاته لعدم تناول أي أحد في الجانب الشخصي"، مضيفا :"ما يعني "التيار" في هذه المسألة المخالفات التي ارتكبها النواب المفصولون والمستقيلون، بما فيها تلك التي أقدم عليها كنعان نفسه".

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