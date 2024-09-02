أحمد موسى: الرئيس السيسي يزور تركيا الأربعاء المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور تركيا يوم الأربعاء المقبل.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كتب موسى منشورا قال فيه: "يوم الأربعاء القادم ٤ سبتمبر ، سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بأول زيارة الى تركيا مع تطور وتحسن العلاقات بين البلدين بشكل كبير، تلبية لدعوة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لاجراء مباحثات حول كافة القضايا الثنائية والدولية ، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات عدة".

وأضاف الإعلامي: "سيترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التركى أردوغان المجلس الاستراتيجى بين البلدين الذى تم تدشينه خلال زيارة الرئيس التركى للقاهرة فى فبراير الماضى".

وتابع: "سبق للرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة تركيا عندما كان وزيرا للدفاع وذلك خلال شهر مايو ٢٠١٣ ."