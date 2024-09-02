يمتد على مستوى حيين.. تفاصيل تطوير شارع أحمد زكي بالقاهرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بشارع أحمد زكي الذي يمتد بأحياء دار السلام والبساتين.

وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير بالشارع الذي يمتد بأحياء دار السلام والبساتين تشمل رفع كفاءة الأرصفة والإنارة والبلدورات ومستوى التشجير، مشيرًا إلى وجود حملات دورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ بالشارع بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، كما تم رفع السيارات المتهالكة والإشغالات، ورفع مستوى النظافة به وأصبح الشارع يشهد سيولة مرورية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالشارع ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

رافق المحافظ في جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.