شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تفكر في إجراء يُصعّد الحرب مع روسيا.. هل تشتعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتقد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أنه من واجبهم إسقاط طائرات الدرون والصواريخ الروسية التي تقترب من بلاده بسبب أوكرانيا، قبل أن تدخل المجال الجوي البولندي.

جاء هذا في حوار نشر اليوم الاثنين مع صحيفة ذا فايننشال تايمز البريطانية. تداعيات حرب روسيا مع أوكرانيا ويعارض سيكورسكي الموقف الرسمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن مثل هذه السياسة سوف تخاطر بتصاعد الحرب من خلال المواجهة المباشرة المحتملة مع القوات الروسية. وقد رفض الناتو حتى الآن اعتراض طائرات الدرون والصواريخ الروسية فوق أوكرانيا، بالإضافة إلى طلب كييف بحظر الطيران فوق البلاد. وأوضح سيكورسكي، أنه يعتقد أن الخطوة ستكون" عملا شرعيًا للدفاع عن النفس في حال كانت صواريخ العدو في طريقها لمجالنا الجوي، لأنه بمجرد دخولها، ستكون خطورة إصابة شخص بسبب الحطام كبيرة". اعتراض على سيكورسكي وبين أن عضوية الناتو ليست فوق واجب كل دولة حماية مجالها الجوي، فيما قال نائب الأمين العام للناتو ميرتشيا جيوانا، إنه يرفض توجه سيكورسكي.

وأضاف" بالطبع نحترم حق كل دولة حليفة في ضمان أمنها القومي. ولكن داخل الناتو، نتشاور سويًا مع بعضنا البعض قبل اتخاذ إجراء من شأنه أن يكون له تداعيات علينا جميعا".

وذكر أن بولندا كانت تقوم دائمًا بالتشاور مع حلفائها بهذا الشأن حتى الآن.

