استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال قصفت شقة سكنية في محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين بينهم طفل.

كما استشهد مواطنان وأصيب 30 آخرون في قصف للاحتلال استهدف كلية نماء في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف مُسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و819 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94 ألفا و291 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية الرامية إلى ضمان استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما ناقش الوزيران أهمية التنسيق المشترك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية والإنسانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

الرابطة الطبية الأوروبية: غزة تشهد أكبر كارثة صحية وإنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي

قال رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية الدكتور فؤاد عودة، إن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة صحية وإنسانية منذ بَدْء العدوان الإسرائيلي.

وأشار عودة، في تصريح لقناة "القاهرة" اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك ثلاث مستشفيات تعمل بشكل جزئي في القطاع، فضلا عن انعدام المياه الصحية والغذاء والعلاج، ما أدى إلى انتشار الأوبئة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 640 ألف طفل بحاجة إلى التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، مبينًا أن منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، طالبوا بوقف الحرب للاستمرار في التطعيم.

جدير بالذكر، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقطاع غزة انطلقت أمسِ الأول الأحد، بالشراكة بين الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف" ووكالة "أونروا"، لإعطاء اللقاحات لنحو 640 ألف طفل في مناطق محددة من القطاع، في حملة تعتمد على فترات توقف لمدة ثماني ساعات يوميَا.

كان مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، قد أعلن الخميس الماضي، أن الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال.