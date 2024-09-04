بسبب الفيضانات.. مصرع 33 شخصا في الهند

ياسر رشاد - القاهرة - تواجه الهند فيضانات شديدة اسفرت عن وفاة عدد من المواطنين، حيث أعلنت السلطات الهندية أمس الثلاثاء مصرع 33 شخصا على الأقل جراء الأمطار الموسمية والفيضانات جنوبي الهند خلال اليومين الماضيين.

وذكر مسؤولون في الهند إنه في ولايتي أندرا براديش وتيلانجانا بالهند إن العديد من المنازل انهارت وجرفتها السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بينما عطلت الفيضانات حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية.. بحسب ما نقلته روسيا اليوم.



في الهند.. هيئة الأرصاد الجوية أصدرت إنذارا أحمر لـ 11 منطقة

ومن جانبه قال شانتا كوماري كبير المسؤولين في تيلانجانا إن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت إنذارا أحمر لـ 11 منطقة، وتوقعت هطول المزيد من الأمطار في المنطقة.

فيما تم نقل أكثر من 4000 شخص إلى 110 مخيمات إغاثة في تيلانجانا منذ الاثنين الماضي.

كما قال ن.تشاندرابابو نايدو المسؤول في ولاية أندرا براديش إن فرق الإغاثة تعمل ما بوسعها لإجلاء السكان من المناطق المغمورة وإنقاهم.

يذكر أنه أكثر من 170 شخصا لقوا مصرعهم في الولايات الست شمال شرقي الهند بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار منذ يونيو الماضي.