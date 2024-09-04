عرض وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان العلاقات بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، مع ممثّل المنظمة في لبنان ايمانويل كالينزي. وبحثا في تقدّم المشاريع القائمة على صعيد الانماء الصناعي، في قطاعات مختلفة.
كما استعرضا الخطط التعاونيّة المستقبلية الهادفة الى تحديث القطاع الانتاجي أكثر في لبنان، ومواكبته انتاجاً وجودة وتنافسيّة وعلى الصعيد البيئي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان بحث مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقدّم المشاريع القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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