"الاشتراكي" استنكر جريمة الشويفات: الحادثة في عهدة القضاء ولإبعادها عن الحساسيات المذهبية والسياسية

استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "جريمة القتل التي شهدتها منطقة الشويفات"، مشدداً على "دور الأجهزة الأمنية في كشف كل الملابسات وتوقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة".

وتوجّه "من عائلة المغدور بأحرّ التعازي"، مؤكداً أن "الموضوع في عهدة القضاء ويجب إبعاده عن أي حساسيات مذهبية أو سياسية، كما أي محاولات استغلال من أجل التحريض والتوتير".