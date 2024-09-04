لجنة حقوق الانسان تابعت درس بعض مواد اقتراح القانون المتعلق بالجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة

تابعت لجنة حقوق الانسان النيابية جبرئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب مقرر اللجنة النائب نزيه متى ،وحضور النواب : الياس حنكش ، ملحم خلف، قاسم هاشم، وميشال الدويهي وفراس حمدان، درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة. وحضر عن وزارة العدل القاضية انجيلا داغر وعن نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي .

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