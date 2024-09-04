كنعان: المستندات والصوت والصورة يردون على "فيديو" المغالطات

نشر النائب ابراهيم كنعان مقطع فيديو ردًا على قيادة التيار الوطني الحر، معلقا عليه بأن "المستندات والصوت والصورة يردون على "فيديو" المغالطات". وبحسب الفيديو، فأن "قيادة التيار تقول ان مبادرة كنعان لتوحيد التيار كانت استعراضية"، متسائلا كيف تكون استعراضية وهي أتت برسالة بتاريخ 10 نيسان بهدف تجنب كل ما حصل من قرارات الفصل والاستقالات، كما ان قيادة التيار تقول ان كنعان كسر قرار الحزب بقانون وموازنة العام 2024 بينما الحقيقة ان كنعان قدم القانون في ايار 2020 باسم التيار واقرته لجنة المال في حزيران 2021 وصوت عليه نواب "التيار".

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