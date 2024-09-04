بوتين: الرئيس الصيني سيحضر قمة مجموعة بريكس في روسيا الشهر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "اتفق" مع نظيره الصيني شي جينبينغ على حضوره قمة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها مدينة قازان الروسية في تشرين الأول المقبل.
واكد بوتين خلال استقباله نائب الرئيس الصيني هان جنغ على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك انه "كما تم الاتفاق عليه، نتوقع حضور الرئيس الصيني السيد شي جينبينغ قمة بريكس".
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