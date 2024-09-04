مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفاد شهود عيان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

مقتل جندى إسرائيلي وإصابة 5 آخرين فى جنين بالضفة الغربية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 5 آخرين خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين بالضفة الغربية.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، صباح اليوم، بأن الجندي قتل خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين، وأوضح قُتل جندى من الكتيبة 906 وأصيب 5 آخرين بجروح طفيفة إلى متوسطة.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية بحرس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط.

وفي وقت سابق، قال الموقع نفسه إن الجيش الإسرائيلي قرر الاستمرار في عملية جنين.

من ناحية ثانية، قالت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين في الجيش إن أي توسعة للعملية العسكرية في غزة سيعرّض حياة الرهائن للخطر.

19 شهيدا.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثامن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، وهو الأوسع منذ عام 2002 في شمال الضفة الغربية، وفقا لـ"وفا".

وأسفر العدوان الذي بدأ، يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 19 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

وأمس استشهدت الطفلة لجين عبد الرؤوف (16 عاما)، وأصيب أربعة صحفيين، بينهم مصورا وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" محمد منصور وأيمن نوباني، خلال حصار قوات الاحتلال منزلا في قرية كفر دان غرب جنين.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حي الهدف على أطراف مخيم جنين وعبثت بمحتوياتها وخربت أثاثها، كما جرفت آليات الاحتلال شارع وادي برقين، الذي يربط المدينة ومخيمها في بلدات وقرى برقين وكفرقود والهاشمية ويعبد.

واقتحمت قوات الاحتلال حي الزهراء في المدينة وجرفت البنية التحتية والشوارع، فيما يتواصل انقطاع المياه عن غالبية أحياء المدينة والمخيم، ما تسبب بتفاقم معاناة المواطنين.