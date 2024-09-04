الولايات المتحدة تدين إصدار مذكرة اعتقال بحق مرشح المعارضة جونزاليس في فنزويلا

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بإصدار مذكرة اعتقال غير مبررة في فنزويلا بحق مرشح المعارضة الرئيسي فى الانتخابات إدموندو جونزاليس أوروتيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته اليوم الأربعاء أن "واشنطن تنضم بذلك إلى مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين في إدانة إصدار مذكرة اعتقال غير مبررة في فنزويلا بحق أوروتيا الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي جرت في 28 يوليو، وهذه الخطوة التعسفية والمسيّسة تمثل نقطة محبطة جديدة في مطاردة نيكولاس مادورو التي لا هوادة فيها لمعارضيه السياسيين بعد محاولاته للاستيلاء على الانتخابات الرئاسية" (على حد وصفه).

وأضاف البيان أن مادورو وممثليه لا يمكنهم قمع الطموحات المشروعة للشعب الفنزويلي إلى الأبد والاحتفاظ بالسلطة بالقوة .. ويتعين احترام إرادة الشعب وحقوقه ،

وجددت الخارجية الأمريكية الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين تم اعتقالهم ظلما.

كما شددت على ضرورة أن يتمثل المسار المقبل في عملية انتقال ديمقراطي سلمية وشفافة وشاملة يكون محورها رفاهية الفنزويليين.

وكانت النيابة العامة في فنزويلا قد طلبت إصدار مذكرة توقيف لمرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة إدموندو جونزاليس أوروتيا، بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في يوليو وأعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بها.

ونشر المدعي العام الفنزويلي على منصات التواصل الاجتماعي رسالة أرسلها إلى قاض مكلف بالتحقيق في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، يطلب فيها إصدار مذكرة توقيف ضد أوروتيا بتهم "العصيان" و"التآمر" و"التخريب"، بسبب إصرار المعارضة على أن مادورو وحلفاءه سرقوا الانتخابات.