واشنطن بوست: تصريحات نتنياهو بشأن فيلادلفيا تسبب أزمة بالمفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين، إن رسائل نتنياهو المتضاربة بشأن محور فيلادلفيا تسبب ارتباكا في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها الأربعاء، إن نتنياهو قال هذا الأسبوع إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا، لكن وبالتزامن مع تصريحات نتنياهو أبلغ رئيس الموساد الوسطاء أن جيش الاحتلال سينسحب في النهاية.

وأضافت واشنطن بوست، أن تصريحات نتنياهو أربكت الوسطاء في وقت حرج للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن فريق التفاوض الإسرائيلي عرض سرا على الوسطاء سحب القوات كجزء من اتفاق على مراحل، موضحة أن هناك شكوك حول ما إذا كانت إسرائيل مهتمة بالتوجه نحو وقف لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فور دخوله محور فيلادلفيا تفاجأ من إغلاق جميع الأنفاق المتواجدة في المحور من الجانب المصري.

وتابعت القناة العبرية في تقرير لها الأربعاء، إن عمليات المسح الأخيرة أظهرت أن الأنفاق التي كانت تربط غزة بمصر لم تكن قيد الاستخدام لعدة سنوات.

وأشارت القناة العبرية، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نجحت في تطوير صناعتها العسكرية بعيدا عن محور فيلادلفيا، مؤكدة أن الحركة أنشأت مصانع تحت الأرض لإنتاج الأسلحة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال ملتزم بهزيمة حركة حماس والتي وصف أعضائها بـ"المتوحشين" الذين زرعتهم إيران بجوار إسرائيل، متهما إياهم بقتل الأسرى الإسرائيليين الـ6 في غزة، موضحا أن حدود إسرائيل تبدأ من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط.

وزعم نتنياهو خلال كلمته أمام الصحافة الأجنبية في القدس الأربعاء، أن إسرائيل تسيطر على الحدود البحرية لغزة ولذلك فلا يمكنهم تهريب السلاح من خلال البحر، لكن فيلادلفيا أصبح مفتوحا، مكررا اتهاماته المزعومة إلى مصر بعدم قدرتها على ضبط المحور بالرغم من أن الخارجية ردت على تلك المزاعم.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي عاد نتنياهو من جديد لبثها اليوم في كلمة جديدة له.