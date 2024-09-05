شروط وتفاصيل التقدم لدكتوراه علم البيانات بحاسبات حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل دكتوراة علم البيانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، والذي يمنح درجة دكتوراه الفلسفة في هندسة البرمجيات، ويتبع عليما قسم نظم المعلومات بالكلية.

وتتمثل أهمية البرنامج، في انه مجال مطلوب بشدة بسبب أهميته وتأثيره الكبير على مجالات أخرى مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما ان مجال علم البيانات يساعد في عمل تحليل للبيانات وتطبيق ابحاث مهنية مبنية على أسس علمية بإمكانها تطوير حياة الناس بشكل فعال.

وتتمثل شروط القبول فى أن يكون حاصلا على ماجستير الحاسبات والمعلومات تخصص علم البيانات، او تكنولوجيا معلومات الاعمال، أو هندسة البرمجيات، أو الذكاء الاصطناعي من احدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتتمثل مدة الدراسة، من سنتين إلى ست سنوات بحد أقصى، وتتمثل متطلبات الدراسة فى6 ساعات معتمدة مقررات إجبارية (2 مقرر، 18 ساعة معتمدة مقررات اختيارية (3 مقرر تخصصية و3 مقرر مرتبطة)، 24 ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه، بإجمالي 48 ساعة معتمدة بحد أدني معدل تراكمي 2 (أي من 65% الى اقل من 70%).