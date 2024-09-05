"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق صور والنبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصّوت فوق صور والنبطية". بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق بشكل مكثّف فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاع، منفّذًا غارات وهميّة فوق المنطقة".

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