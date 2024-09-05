وقفة لـ"صرخة المودعين" أمام قصر العدل في بيروت دعمًا للحجار: توقيف سلامة إنجاز كبير

نفّذت جمعيّة "صرخة المودعين" وقفةً أمام قصر العدل في بيروت. وألقى رئيس الجمعيّة علاء خورشيد، كلمةً باسم المودعين، حيّا فيها مدّعي عام التّمييز بالإنابة القاضي ​جمال الحجار​ على "توقيف حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​"، مؤكّدًا "دعم الحجار، لأنّ قراره كان إنجازًا كبيرًا، وكنّا نتمنّى أن تكون هذه الخطوة منذ فترة".

ودعا إلى "ترك القضاء ليكون سيّد نفسه"، معتبرًا أنّ "وراء سلامة هناك مطلوبين كانوا يرتشون منه، بالإضافة إلى أصحاب مصارف مطلوبين للعدالة"، ومتمنّيًا على المدّعي العام المالي "الاستمرار في هذا الموضوع، وعلينا أن نراقب إلى أين ستّتجه الأمور، ونبني على الشّيء مقتضاه".