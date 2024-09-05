استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدف خياماً للنازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال أربعة شهداء والعديد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى، تزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيّرة على منازل الفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع.

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