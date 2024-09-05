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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة اليوم.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، مضيفة أن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بعد نحو 300 كيلومتر شرقي بلدة فانيمو .

ولم تصدر حتى الآن أنباء بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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