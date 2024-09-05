زيلينسكي يستعد لتعيين حكومة جديدة في أكبر تعديل وزاري منذ بدء الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - افادت وسائل اعلام اوكرانية ، اليوم ، عن عزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء أكبر تعديل وزاري منذ اندلاع الحرب مع روسيا، بهدف ضخ "طاقة جديدة" في المناصب الحكومية الرئيسية ، يُتوقع أن يصادق البرلمان الأوكراني، المعروف باسم "فيرخوفنا رادا"، على الحكومة الجديدة، وذلك خلال جلسة هامة تُعقد يوم الخميس المقبل.

وفقًا لمصادر من داخل حزب "خادم الشعب" الحاكم، الذي يقوده زيلينسكي، فإن التعديل الوزاري يشمل إقالة عدد من الوزراء الذين قدموا استقالاتهم مؤخرًا، إضافة إلى تعيين تسعة مرشحين جدد. هذا التعديل هو الأكبر منذ الغزو الروسي الشامل الذي بدأ منذ نحو 31 شهرًا، ويعكس حاجة الحكومة إلى مواجهة التحديات المتزايدة في ظل استمرار الصراع.

وقد أكد أعضاء من حزب زيلينسكي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الرئيس لتعزيز فعالية الحكومة وتحديث فريقه الوزاري، مع التركيز على تجديد الجهود في المجالات الحيوية للدولة. ويُعد هذا التعديل جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين أدائها وضمان استجابة أسرع للتحديات الداخلية والخارجية.

من جانبه، يراهن زيلينسكي على هذا التعديل الوزاري لضمان استمرار الدعم الشعبي لحكومته، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على البلاد نتيجة استمرار الحرب. كما يسعى الرئيس إلى تقديم صورة جديدة لحكومته، تُظهر مدى استعداده للتغيير وتحقيق الإصلاحات الضرورية لتعزيز صمود الدولة الأوكرانية.

الجيش الإسرائيلي: اعتراضنا هدفين جويين قادمين من لبنان وقصف بنية التحتية لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم ، عن تمكنه من اعتراض هدفين جويين مشبوهين تم إطلاقهما من الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار عمليات الدفاع الجوي التي يقوم بها. وأكدت مصادر الجيش أنه لم تسجل أي إصابات نتيجة لهذا الاعتراض.

وفي سياق متصل، أشار الجيش إلى أنه نفذ عملية قصف استهدفت البنية التحتية لحزب الله في منطقة قانا بجنوب لبنان. وجاء هذا الهجوم كجزء من استجابة لإطلاق الأهداف الجوية المشبوهة، وذلك ضمن العمليات العسكرية الرامية إلى حماية الأمن الوطني الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية جاءت بعد تقييم دقيق للوضع، وتهدف إلى الحد من القدرات العسكرية لحزب الله التي تشكل تهديداً للأمن في المنطقة. وأضاف أن الجيش سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الإسرائيليين وضمان استقرار الأوضاع الأمنية.

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: واشنطن علقت شحنة أسلحة واحدة فقط لإسرائيل وتم تضخيم المسألة

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاكوب لو ، أن الولايات المتحدة قامت بتعليق شحنة أسلحة واحدة فقط لإسرائيل، مشيراً إلى أن هذه القضية تم تضخيمها في وسائل الإعلام.

وفي تصريحات له اليوم، أوضح جاكوب أن واشنطن لم توقف دعمها العسكري لإسرائيل، وأن العلاقات الأمنية بين البلدين لا تزال قوية ومتينة. وقال: "علّقنا شحنة واحدة فقط، وهي مسألة إجرائية بحتة تم تضخيمها بشكل غير مبرر. التزامنا بأمن إسرائيل ثابت ولا يتزعزع".

وأضاف السفير أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والعسكري، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين قائمة على أساس من الشراكة الاستراتيجية العميقة.

وأشار جاكوب إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية لضمان توفير كل ما يلزم لحماية أمنها في ظل التحديات التي تواجهها.