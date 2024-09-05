شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإلغاء رحلات طيران.. هونج كونج تنتظر الإعصار "ياجي" والان نبدء بالتفاصيل

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إعصار ياجي

تداعيات الإعصار

الدمام - شريف احمد - رفعت هونج كونج التحذير من العواصف إلى أعلى ثالث مستوى، اليوم الخميس، مع اقتراب إعصار ياجي من ضواحي المدينة وجنوب الصين، ومن المتوقع إلغاء رحلات طيران خلال يوم غد الجمعة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مركز التحذير المشترك من الأعاصير القول إن إعصار ياجي يحمل رياحا تسير بسرعة 241 كيلومترا في الساعة.وأصدر مرصد هونج كونج إشارة 8 للتحذير من إعصار، وهو تحذير من إعصار أو رياح بقوة عاصفة قرب مستوى سطح البحر، في الساعة 1820 مساء بالتوقيت المحلي. ويتوقع المرصد أن يستمر التحذير حتى ظهر غد الجمعة.وسيتم تشغيل القطارات المتجهة إلى المطار وخدمات مترو الأنفاق بالمدينة بصورة طبيعية على جدول عمل محدود عندما يتم رفع مستوى التحذير، بحسب شدة العاصفة.ووفقا للقواعد الحالية للبورصة، سيتم إلغاء جلسة التداول الصباحية لسوق الأسهم الذي يتم فيه تداول أسهم تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار.وقد تبدأ جلسة بعد الظهر حال جرى خفض مستوى التحذير عند الظهر. وأغلقت هونج كونج دور الحضانة والمدارس الخاصة بالأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة اليوم، في حين ألغت شركة هونج كونج اكسبريس أيروايز للطيران منخفض التكاليف ست رحلات اليوم.يذكر أن إعصار ياجي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا في الفلبين، واضطر الآلاف إلى الفرار من منازلهم، قبل أن يتحرك نحو بحر الصين الجنوبي.وقال التلفزيون المركزي الصيني إن مدينة هايكو في جزيرة هاينان ستغلق المدارس والمصانع ومحال البقالة ابتداء من اليوم استعدادا لإعصار ياجي.