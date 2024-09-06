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بسبب الطقس السيئ.. تأجيل مئات رحلات الطيران في مطارات لندن

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د ب أ - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت أكثر مطارات لندن ازدحاما تأجيل، أو إلغاء، مئات الرحلات الجوية، فيما هطلت الأمطار على المدينة وتسبب الضباب في انخفاض الرؤية.
وأوضحت شركة فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنه تم تأجيل نحو 20 % من الرحلات في مطار هيثرو، وهو أكبر مطارات أوروبا، وإلغاء نحو 3 % من عمليات الهبوط والإقلاع.

تأجيل رحلات طيران

وجرى تأجيل نحو 25 % من الخدمات الصادرة في مطار لندن سيتي، بينما شهد مطار جاتويك تأجيل نحو ثلث رحلاته الواردة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش أيروايز) الأكثر تضررا، بتأجيل 230 رحلة وإلغاء 56 أخرى. ولم ترد الشركة على الفور على طلبات للتعقيب.
وجرى تحويل بعض رحلات شركة "كيه.إل.إم." المتجهة لمطار لندن سيتي، في قلب العاصمة البريطانية، إلى مطار ساوث إيند الكائن خارج العاصمة، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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