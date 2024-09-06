الخارجية الأمريكية: نعمل على جمع المعلومات حول ملابسات حادث مقتل المواطنة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بمقتل مواطنة أمريكية في الضفة الغربية، والتي لقيت حتفها إثر إصابتها برصاص جنود إسرائيليين خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني ، وأكدت الوزارة في بيان لها أنها بصدد جمع المزيد من المعلومات حول ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنها على اتصال مستمر مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لضمان معرفة التفاصيل الكاملة للواقعة.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تأخذ هذا الأمر بجدية بالغة، وتعمل مع السفارة الأمريكية في إسرائيل لمتابعة التحقيقات الجارية، في حين أوضح السفير الأمريكي في إسرائيل، جاكوب لو، في وقت سابق أن الولايات المتحدة تواصل مساعيها لتحديد الظروف المحيطة بمقتل المواطنة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن بدء تحقيق رسمي في ادعاءات مقتل المواطنة الأجنبية. وقد أفاد الجيش بأنه يجمع المعلومات للتأكد مما إذا كانت القوات الإسرائيلية متورطة في الحادث الذي وقع في بلدة بيتا قرب مدينة نابلس.

وكانت المواطنة الأمريكية قد توفيت متأثرة بإصابتها البالغة في الرأس، والتي تلقتها أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان في الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي: نحقق في ادعاء مقتل مواطنة أجنبية بإطلاق نار في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بدأ تحقيقًا في الادعاءات المتعلقة بمقتل مواطنة أجنبية إثر إطلاق النار عليها في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن السلطات المعنية تجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كانت القوات الإسرائيلية متورطة في الواقعة.

ويأتي هذا الإعلان بعد وفاة مواطنة أمريكية اليوم الجمعة، متأثرة بجراحها، بعد أن أصيبت برصاص جنود إسرائيليين أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية ضد التوسع الاستيطاني في بلدة بيتا، قرب مدينة نابلس. وأوضح مدير مستشفى رفيديا، فؤاد نافعة، أن المواطنة الأمريكية وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة إصابة مباشرة في الرأس، ورغم محاولات الأطباء لإنعاشها، تم الإعلان عن وفاتها.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل، جاكوب لو، قد أكد في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة تعمل على جمع مزيد من المعلومات حول ظروف وفاة المواطنة الأمريكية، وأن الحكومة الأمريكية على اتصال مستمر مع الأطراف المعنية لضمان التوصل إلى حقائق دقيقة بشأن الحادث.