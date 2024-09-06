وزير الدفاع الأمريكي: القوات الأوكرانية تبلي بلاءً حسنًا لكنها تواجه صعوبات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن القوات الأوكرانية تبلي بلاءً حسنًا في مواجهة القوات الروسية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة على الأرض ، وفي تصريحات أدلى بها اليوم، شدد أوستن على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات اللازمة لكييف في هذا الصراع.

وقال أوستن: "على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها القوات الأوكرانية، فإنها تحقق تقدمًا ملحوظًا، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز أنظمتها الدفاعية ودعم جهودها للدفاع عن سيادتها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إرسال المساعدات العسكرية واللوجستية إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة لتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات.

وأضاف أوستن أن المساعدات الأمريكية تشكل عنصرًا حيويًا في تعزيز الدفاعات الأوكرانية، مؤكداً أن واشنطن لن تتراجع عن دعمها حتى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

الخارجية الأمريكية: نعمل على جمع المعلومات حول ملابسات حادث مقتل المواطنة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بمقتل مواطنة أمريكية في الضفة الغربية، والتي لقيت حتفها إثر إصابتها برصاص جنود إسرائيليين خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها بصدد جمع المزيد من المعلومات حول ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنها على اتصال مستمر مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لضمان معرفة التفاصيل الكاملة للواقعة.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تأخذ هذا الأمر بجدية بالغة، وتعمل مع السفارة الأمريكية في إسرائيل لمتابعة التحقيقات الجارية، في حين أوضح السفير الأمريكي في إسرائيل، جاكوب لو، في وقت سابق أن الولايات المتحدة تواصل مساعيها لتحديد الظروف المحيطة بمقتل المواطنة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن بدء تحقيق رسمي في ادعاءات مقتل المواطنة الأجنبية. وقد أفاد الجيش بأنه يجمع المعلومات للتأكد مما إذا كانت القوات الإسرائيلية متورطة في الحادث الذي وقع في بلدة بيتا قرب مدينة نابلس.

وكانت المواطنة الأمريكية قد توفيت متأثرة بإصابتها البالغة في الرأس، والتي تلقتها أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان في الضفة الغربية.