هاليفي: نركز على قتال حزب الله ونستعد لتحركات هجومية من الحدود الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الصحف العبرية اليوم بأن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أعلن أن الجيش الإسرائيلي يركز اهتمامه على الصراع مع حزب الله من الحدود الشمالية ، وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية، أكد هليفي أن الجيش يستعد لمواجهة أي تحركات هجومية محتملة من قبل الحزب.

وقال هاليفي: "نحن ملتزمون بالتصدي لأي تهديد يأتي من حزب الله، ونعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية والهجومية على طول الحدود الشمالية". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تقوية المواقع العسكرية وزيادة استعداد القوات لمواجهة أي تصعيد.

وأوضح هاليفي أن الأوضاع على الحدود الشمالية تتطلب جاهزية عالية، وأن الجيش الإسرائيلي يتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن المنطقة وحماية المدنيين من أي تهديدات محتملة. وأشار إلى أن التحركات التي يقوم بها الجيش تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية أو محاولات التسلل عبر الحدود.

الخارجية التركية: ندين مقتل ناشطة أمريكية على يد الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم، بشدة مقتل ناشطة أمريكية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، مؤكدة أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. وجاء في بيان للوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية تحاول ترويع كل من يقدم الدعم للفلسطينيين، سواء كانوا نشطاء دوليين أو مواطنين محليين، وذلك عبر استخدامها المفرط للقوة ضدهم".

وتوفيت المواطنة الأمريكية اليوم الجمعة، متأثرة بجراحها بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على رأسها أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس. وقال فؤاد نافعة، مدير مستشفى رفيديا، لرويترز: "وصلت المتضامنة الأمريكية إلى المستشفى في حالة حرجة جدًا مصابة بالرأس. حاولنا إجراء عملية إنعاش لها، ولكن مع كل أسف تم الإعلان عن وفاتها".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الواقعة حدثت أثناء مسيرة احتجاجية منتظمة ينظمها ناشطون محليون ودوليون ضد الاستيطان، وأن البلدة شهدت هجمات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وقد أثارت الهجمات العنيفة التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية غضبًا متزايدًا بين حلفاء إسرائيل الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على عدد من الأفراد المتورطين في هذه الأعمال.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة من هجوم نحو 100 مستوطن على قرية جيت في شمال الضفة الغربية، مما أثار إدانة واسعة النطاق، وتعهدا من الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في العنف.