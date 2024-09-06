أول تعليق من البيت الأبيض على وفاة أمريكية بالضفة الغربية بسبب جيش الآحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب البيت الأبيض عن انزعاجه الشديد إزاء وفاة المواطنة الأمريكية التي توفيت اليوم الجمعة متأثرة بجراحها في الضفة الغربية بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل جنود إسرائيليين ، وأكد البيت الأبيض في بيان أنه تم التواصل مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث وتفاصيل وفاة المواطنة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الحادث وقع أثناء مسيرة احتجاجية ضد التوسع الاستيطاني في بلدة بيتا، قرب مدينة نابلس، والتي شهدت في السابق هجمات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وأضاف البيان أن زيادة الهجمات العنيفة من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية أثارت غضبًا متزايدًا بين حلفاء إسرائيل الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من الأفراد المتورطين في هذه الأعمال العنيفة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة من هجوم نفذه نحو 100 مستوطن على قرية جيت في شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى إدانة عالمية واسعة ووعد من الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات سريعة ضد أي شخص يثبت تورطه في أعمال العنف.

هاليفي: نركز على قتال حزب الله ونستعد لتحركات هجومية من الحدود الشمالية

أفادت الصحف العبرية اليوم بأن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أعلن أن الجيش الإسرائيلي يركز اهتمامه على الصراع مع حزب الله من الحدود الشمالية. وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية، أكد هليفي أن الجيش يستعد لمواجهة أي تحركات هجومية محتملة من قبل الحزب.

وقال هاليفي: "نحن ملتزمون بالتصدي لأي تهديد يأتي من حزب الله، ونعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية والهجومية على طول الحدود الشمالية". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تقوية المواقع العسكرية وزيادة استعداد القوات لمواجهة أي تصعيد.

وأوضح هاليفي أن الأوضاع على الحدود الشمالية تتطلب جاهزية عالية، وأن الجيش الإسرائيلي يتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن المنطقة وحماية المدنيين من أي تهديدات محتملة. وأشار إلى أن التحركات التي يقوم بها الجيش تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية أو محاولات التسلل عبر الحدود.