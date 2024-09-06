أول تعليق فلسطيني على إعدام أمريكية على يد قوات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة ما وصفته بجريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق متضامنة أمريكية في بلدة بيتا جنوب نابلس ، وجاء في بيان للوزارة اليوم أن "هذه الجريمة الوحشية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمتضامنين الدوليين".

وأوضحت الخارجية أن المتضامنة الأمريكية كانت تشارك في مسيرة سلمية ضد التوسع الاستيطاني عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليها، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في الرأس، أدت إلى وفاتها لاحقًا في مستشفى رفيديا.

وأضاف البيان أن هذه الحادثة تبرز مجددًا خطورة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

كما جددت الخارجية دعوتها لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، وأكدت على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في فضح انتهاكات الاحتلال على الساحة الدولية.

وزير الدفاع الأمريكي: القوات الأوكرانية تبلي بلاءً حسنًا لكنها تواجه صعوبات

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن القوات الأوكرانية تبلي بلاءً حسنًا في مواجهة القوات الروسية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة على الأرض ، وفي تصريحات أدلى بها اليوم، شدد أوستن على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات اللازمة لكييف في هذا الصراع.

وقال أوستن: "على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها القوات الأوكرانية، فإنها تحقق تقدمًا ملحوظًا، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز أنظمتها الدفاعية ودعم جهودها للدفاع عن سيادتها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إرسال المساعدات العسكرية واللوجستية إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة لتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات.

وأضاف أوستن أن المساعدات الأمريكية تشكل عنصرًا حيويًا في تعزيز الدفاعات الأوكرانية، مؤكداً أن واشنطن لن تتراجع عن دعمها حتى تحقيق الاستقرار في المنطقة.