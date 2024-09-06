مسؤول إسرائيلي: واشنطن تفكر في صفقة أحادية للإفراج عن الرهائن الأمريكيين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "التلغراف" أن مسؤولًا إسرائيليًا كشف أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في النظر في صفقة أحادية للإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين.

وأوضح المسؤول أن المفاوضات الجارية تركز على التوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن الرهائن، والتي تأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الإدارة الأمريكية للتعامل مع الأزمات التي تشمل مواطنيها في الخارج.

وأشار المسؤول إلى أن الصفقة المحتملة قد تشمل تقديم تنازلات معينة أو اتفاقات خاصة، ولكن التفاصيل الدقيقة لم تُفصح بعد. وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين لضمان تحقيق نتائج إيجابية في هذا الشأن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترات متزايدة، مما يسلط الضوء على أهمية العمل الدبلوماسي المكثف لإنهاء الأزمات الإنسانية وحماية المواطنين الأمريكيين.

مصادر طبية: 33 شهيدًا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية لوسائل الإعلام العربية بأن عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 33 شهيدًا.

وذكرت المصادر أن القصف العنيف الذي استهدف مناطق متعددة في القطاع أسفر عن مقتل المدنيين وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة، مما يفاقم من معاناة السكان في المنطقة.

وأكدت المصادر أن الفرق الطبية تعمل بجدية لتقديم الرعاية للمصابين في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن القصف قد تسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وتأتي هذه التصعيدات في وقت يشهد فيه الوضع في قطاع غزة تدهورًا كبيرًا، وسط مطالبات دولية بوقف فوري للأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

هآرتس: صور مسربة من سجن مجدو تكشف عن ممارسات تعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين

نقلت صحيفة "هآرتس" عن صور مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو تظهر تفاصيل مروعة عن ممارسات التعذيب والإذلال التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون. تُظهر الصور قيام الجنود بتكبيل الأسرى بشكل قسري واستخدام الكلاب لإذلالهم، مما يعكس انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.

وفقًا للصور المسربة، فإن الإجراءات التي تُتخذ ضد الأسرى الفلسطينيين تشمل معاملة مهينة وغير إنسانية، مما يثير قلقًا كبيرًا حول الظروف التي يُحتجز فيها هؤلاء الأسرى.

في رد فعل على هذه الصور، صرحت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن الإجراءات المتبعة تعتبر روتينية وضرورية لضمان الأمن. وأضاف مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية أن "الوكالة على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو"، ولكنها لم تُفصح عن تفاصيل حول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المشكلات.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لتحسين ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم الأساسية.