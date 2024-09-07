شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة والفيضانات تودي بحياة 29 شخصا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤول هندي كبير أن 29 شخصا لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا على ولاية تيلانجانا، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا اليوم السبت.وقالت سانثي كوماري رئيسة وزراء الولاية إنه تم إعلان تضرر 29 منطقة من مناطق الولاية الـ 33 جراء الفيضانات بسبب الأمطار التي هطلت خلال الفترة ما بين 31 أغسطس والثالث من سبتمبر.وذكرت أنه يتم تخصيص 30 مليون روبيه لكل منطقة للقيام بأعمال الإغاثة.