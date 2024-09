شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب جاوة الغربية في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 8ر4 درجة حسب مقياس ريختر للزلازل ضاحية تيجال بولود بمدينة سوكابومى بإقليم جاوة الغربية الإندونيسى اليوم السبت، ما أسفر عن إلحاق أضرار بمنزل واحد على الأقل .وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية أن الزلزال أعقبته هزة إرتدادية بقوة 6ر3 درجة على مقياس ريختر. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونقلت أنتارا عن داينج سوتيسنا، وهو مسؤول بوكالة التخفيف من آثار الكوارث في مدينة سوكابومي القول اليوم إن منزلا لأسرة تضم ستة أفراد في قرية كالينسينج لحقت به أضرار جسيمة بسبب الزلزل ، مشيرا إلى أنه لم تقع خسائر فى الأرواح رغم ذلك.وأوضح سوتيسنا أنه نظرا للأضرار الجسيمة التى لحقت بالمنزل فإن الأسرة اضطرت إلى النزوح والإقامة المؤقتة مع الأقارب، مشيرا إلى أنه الحكومة ملتزمة بتقديم حزمة مساعدات لمعاونة الأسرة المضارة .وذكر داريونو، رئيس مركز الزلازل والتسونامي التابع لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 77 كيلومترا جنوب غربى مدينة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية وعلى عمق 63 كيلومترا.يذكر أن إندونيسيا تقع على منطقة تعرف باسم حزام النار بالمحيط الهادئ وهي عرضة للزلازل المتكررة بسبب التقاء العديد من الصفائح التكتونية فى تلك المنطقة.