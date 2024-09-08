تقرير تشريح الناشطة الأمريكية: إسرائيل استهدفتها برصاص قناصة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح محافظ مدينة نابلس الفلسطينية إلى شبكة CNN أن الناشطة الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي، قُتلت برصاصة قناص إسرائيلي في الرأس، وفقا لنتائج تشريح جثتها.

وأضاف محافظ نابلس لشبكة CNN، أن تشريح الجثة أُجري، أمس الأول الجمعة، في جامعة النجاح في نابلس، والتقرير بحوزة النائب العام الفلسطيني.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على نتائج التشريح جثة الناشطة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور إزجي إيجي، لكنها لم تتلقى ردًا حتى اليوم.

وقُتلت الشابة البالغة من العمر 26 عاما بالرصاص خلال احتجاج مناهض للاستيطان بالقرب من مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "ردت بإطلاق النار على المحرض الرئيسي للنشاط العنيف الذي ألقى الحجارة على القوات وشكل تهديدا لهم".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "ينظر في تقارير تفيد بمقتل مواطنة أجنبية نتيجة إطلاق نار في المنطقة".

توجهت عائلة الناشطة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور إزغي إيغي، إلى الإدارة الأمريكية تطالبها بفتح تحقيق عاجل ومستقل إثر مقتل ابنتها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أثناء مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان.

واتهمت العائلة إسرائيل بقتل ابنتها، فيما نددت أنقرة بالتدخل الإسرائيلي "الهمجي" الذي أدى إلى مقتل عائشة، واكتفت الإدارة الأمريكية بتصريح يقتضي بجمع معلومات أكثر عن "الحادثة المأساوية"، مطالبة إسرائيل بالتحقيق في الحادث.

وناشدت العائلة في بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التوجه "لإصدار التعليمات لإجراء تحقيق مستقل في عملية قتل غير قانونية لمواطنة أمريكية والتحقق من محاسبة كاملة للمذنبين"، مؤكدة أنه من غير الملائم إجراء تحقيق إسرائيلي في الحادثة نظراً لظروف الوفاة.

وأكدت العائلة أن إيغي، البالغة 26 عاماً، قتلت برصاصة أصيبت بها من "مطلق نار من الجيش الإسرائيلي"، حسبما تظهر مقاطع فيديو متداولة.

وأضافت عائلة الضحية في بيانها "لقد خطفت من حياتنا عندما كانت تدافع بسلام عن العدالة وبطريقة غير قانونية وعنيفة، من جانب الجيش الإسرائيلي".

موقف أمريكي متهاون مقارنة بالتصريحات التي أعقبت مقتل الرهينة الأمريكي في غزة

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن عن أسفها لمقتل إيغي "المأساوي"، وأكدت سعيها للحصول على معلومات عاجلة بعد مقتل مواطنتها في نابلس، ودعت إسرائيل إلى التحقيق بالوفاة.

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل "علمنا بوفاة مواطنة أمريكية اليوم بالضفة الغربية، ونعمل على جمع المزيد من المعلومات حول ظروف وفاتها". فيما قالت الأمم المتحدة أن إيغي "قتلت بنيران إسرائيلية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "ردت بإطلاق النار باتجاه محرض رئيسي على أعمال عنف يرمي الحجارة باتجاه القوات ويشكل تهديدا لها".

وتأتي الحادثة بعد ايام قليلة على إعلان مقتل رهينة أمريكي ضمن ستة رهائن تم العثور عليهم في نفق في قطاع غزة، حيث نعاه الرئيس بايدن بقلب "يملؤه الحزن الشديد والغضب"، متعهداً "بمواصلة العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين"، فيما اعتبرت نائبته هاريس أن "أيدي حماس أصبحت ملطخة بدماء الأمريكيين أكثر من أي وقت مضى".

