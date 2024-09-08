إصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار قرب طريق سريع في ولاية كنتاكي الأميركية

أُصيب عددٌ من الأشخاص، نتيجة إطلاق نار قرب الطّريق السّريع آي-75 في مقاطعة لوريل في ولاية كنتاكي (Kentucky) الواقعة بجنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح المتحدّث باسم شرطة الولاية سكوتي بنينغتون، لوسائل إعلام محليّة، أنّ أربعة إلى ستّة أشخاص أُصيبوا جرّاء إطلاق النّار.
من جهته، أشار مكتب شريف مقاطعة لوريل إلى أنّ المشتبه به يبدو "مسلّحًا وخطيرًا" ، وأنّ الطّريق السّريع أُغلِق في الاتجاهين.
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