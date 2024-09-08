مقتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا شمال غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل أربعة مواطنين من عائلة واحدة، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة العلمي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان"، مشيرةً إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة أطلقت أيضًا قذائفها باتجاه المناطق الشّماليّة من مخيم النصيرات وسط غزة".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها برًّا وبحرًا وجوًّا على قطاع غزة، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 40,939 شخصًا وإصابة 94,616 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال مئات أو آلاف الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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