"حزب الله": قصف مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الـ"كاتيوشا"

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا المجزرة المروّعة في بلدة فرون الّتي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

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