الجيش الإسرائيلي بعد الإنذارات في كريات شمونة والجليل الأعلى: إطلاق نحو 50 صاروخًا من لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أغارت طائرات حربيّة على مبان عسكريّة لـ"​حزب الله​" في عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب ​لبنان​"، مشيرًا إلى أنّ "يوم أمس، شنّت طائرة لسلاح الجو غارةً في منطقة فرون في ​جنوب لبنان​، وقضت على عناصر من حركة "أمل"، تصرّفوا داخل مبنى عسكري لـ"حزب الله".

وأوضح في تصريح، أنّ "بخصوص الإنذارات الّتي تمّ تفعيلها في تمام السّاعة 05:35 في الجليل الأعلى فالحديث عن إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخيّة من لبنان، حيث اعترضت الدّفاعات الجوّيّة قذائف عدّة، بينما سقطت البقيّة في منطقة مفتوحة، من دون وقوع إصابات".

وأفاد أدرعي بأنّ "بخصوص الإنذارات في منطقة كريات شمونة في تمام السّاعة 00:57 و02:34- 02:39، فالحديث عن إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخيّة من لبنان، حيث اعترضت الدّفاعات الجوّيّة معظم القذائف. كما سقطت قذائف عدّة في المنطقة، من دون وقوع إصابات".